Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker GÖRGÜLÜ, Polis Genel Müdürü Ali ADALIER, Polis Hizmetleri Komisyonu Güv.K.K. temsilcisi Piyade Kurmay Albay İbrahim ŞEKER, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Gökay KARAGİL, İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri, mezun olan Sivil Hizmet Görevlileri ile birlikte aileleri katıldı.

Törende konuşan Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna atanan Sivil Hizmet Görevlileri’nin; Polis Okulunda almış oldukları eğitim ve atanacakları ilk görev yerlerinde edinecekleri pratik bilgilerle görevlerinde başarılı olacaklarına ve halkımıza hizmet etmek için canla başla çalışacaklarına dair olan inancının tam olduğunu vurguladı. Sivil Hizmet Görevlileri’ne hitap eden Polis Okulu Müdürü ÇETE ayrıca; herkese eşit davranıp tarafsız olmaları, görevlerini yerine getirirken, demokrasiye ve hukuk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, anayasa ve yasalara uygun şekilde halkımıza hizmet etmeleri gerektiğini de ifade ederek mezuniyetlerini tebrik etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.