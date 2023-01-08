Olay yerine gelen Büyükbakkalköy istasyonundaki İtfaiye ekipleri, kısa sürede köpeği çukurdan çıkardı.

İstanbul Ataşehir'de 10 metre derinliğindeki foseptik çukur una düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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