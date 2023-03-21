Başvurusu kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

Evraklarında eksiklik olan adayların başvuruları, bugün saat 17.00'ye kadar eksiklikleri tamamlamamaları halinde reddedilecek.

Müracaatta bulunanlardan İrfan Uzun, Davut Turan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tevkif Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz'ün başvurularında eksik evrak tespit edildi.

YSK'nın incelemeleri sonrasında, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları, "müracaatlarını bizzat Kurula yapmadıkları" gerekçesiyle reddedildi.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen ve başvuru yapanlar şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi kapsamında seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenenlerin başvuruları dün sona erdi.

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