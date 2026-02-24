Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni"nde konuştu.

"DENİZLERDEKİ GÜVENLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün Türkiye'nin mühendislik aklına bir kez daha şahitlik edeceğiz. Sancar SİDA'yı hizmete alıyoruz. Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz. Bu eserler Türkiye'nin savunma gücünü caydırıcılığını artıracak.” dedi.

“MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Günümüzde caydırıcılığın belirleyici faktörlerinin güvenli veri akışı ve siber dayanıklılık olduğunu söyleyen Erdoğan “Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

“ARTIK DÜNYAYA PARMAK ISIRTAN BİR SEVİYEYE ERİŞTİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir zamanlar yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20'ye indirdik. Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Güçlü bir savunma mimarisi denizin derinliklerinden uzaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanı kapsamak mecburiyetindedir. Özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımlarla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.” ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA YILDIZI GİDEREK YÜKSELEN BİR TÜRKİYE VAR"

Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye olduğunu belirten Erdoğan “Artık 3T modelini yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden, dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var. Her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'bunlar başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık.” dedi.

“BİZİM KİMSENİN BİR AVUÇ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir. Elimizi ve gerektiğinde gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz." diye konuştu.