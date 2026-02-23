Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Kaş açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Sarsıntının koordinatları 35.05167 kuzey enlemi ve 28.85972 doğu boylamı olarak açıklanırken, merkez üssünün Antalya’nın Kaş ilçesine 142 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Yetkililer, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.