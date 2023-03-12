Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''Son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket. Kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, ferdi olarak yardıma gelenlerle neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devlet ve millet el ele deprem bölgesinde sel olduk aktık. Yaptığımız uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkenin 90'ından gelen ekipler faydalı çalışma yürüttü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma çalışmasını hızlandırdık.

HATAY'A 183 BİN KONUT

Hatay'ı yalnız bırakmayacağız. Yeni konutlar için çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz.

Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar 426 bin çadır kurduk, 2 ay içinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.

''KULLANMA SUYUNDAKİ SORUN HALA ÇÖZÜLMEDİ''

Kullanma suyundaki sorun hala çözülmedi, yeni kuyularla birlikte bu sorunu da çözeceğiz.Kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir, büyük felaketi yaşadığımız dönemde böyle bir iftira içerisine girilir mi?

''BİZE DÜŞEN HELALLİK İSTEMEK''

Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden yaşadığı şehri terk etmesine gönlümüz razı değil. Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen helallik istemek.''