Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki seçimde zaferini ilan eden Donald Trump'ı ı tebrik etti.

Sosyal medyada bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürerken Trump, Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti.

Oyların yaklaşık yüzde 87'sini sayılırken, Trump 51,2 oran ile yüzde 47,4 oy alan Harris'e karşı önde. Trump, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege elde etti.