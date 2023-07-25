Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni''nde konuştu.

Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için mücadele verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem hızlandırdık. Askeri yargıyı kaldırarak askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini yine biz sağladık.'' dedi.

Bir kez daha yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, ''Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. 28. Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak. Milletimizin gözünde adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için hep beraber çaba harcadık.

''YARGI SÜREÇLERİNİ HEM BASİTLEŞTİRDİK HEM HIZLANDIRDIK''

Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için mücadele verdik. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem hızlandırdık. Askeri yargıyı kaldırarak askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini yine biz sağladık. Hakim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız.

''TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL DARBE ÜRÜNÜ ANAYASA''

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. 28. Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında, Meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Benim iki korumamı şehit ettiler eğer bizi de yakalayabilselerdi bizi de şehit edeceklerdi. Rabbim fırsat vermedi bizi yakalayamadılar. Bay Bay Kemal de tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gidip kahvesini içerek bizi seyretti. Darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının gereken cezayı almasında yargı üzerine düşeni yapmaktadır. FETÖ ile mücadelemizin artarak devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Milletimize bir daha ne 17-25 Aralık tarzı girişimleri ne de 15 Temmuz ihaneti gibi acıları tekrar yaşatmamakta kararlıyız. Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamayı sindiremiyoruz. Yargı alanındaki mücadelemizi sivil, kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz.

''SOSYAL MEDYADA CÜBBE GİYİP AHKAM KESENLER REFERANSIMIZ OLAMAZ''

Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Hukuk kanunun çok çok ötesindedir. O hakkı koruma altına alıyor. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır ama hukuk bunun ötesindedir. Kararınızı verirken hiç kimsenin sizi yönlendirmesine lütfen müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuza ama unutmayın hak ve hukuk bulunmaz.''