Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ise kabulde; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal ve Strateji Bütçe Başkanı Adil Yıldırım eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları ile yakın çalıştıklarını belirterek, KKTC’nin ekonomisinin güçlenmesi, yurtdışına açılması ve dünya ile entegre olmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.