Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ve Türkiye’deki halk ile İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berat Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajında, "Ramazan-ı Şerif"in müjdecisi Berat Kandili'nizi tebrik eder, halkımızın, Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını; başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın huzur ve kurtuluşuna, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.