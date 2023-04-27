Long Beach Medical Center’in gelişmekte olan İskele bölgesi açısından önemli projelerden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar: “Bugün İskele’de böyle güzel bir yatırım dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum, öncelikle bu yatırımı yapan tüm doktorlarımızı ve tüm emeği geçenleri bu girişimlerinden dolayı yürekten kutlamak istiyorum” dedi.

Long Beach yabancı yatırımcıların ilgi alanına girdi.

KKTC’ye duyulan güven ve Long Beach’in uluslararası yatırımcıların ilgi alanına girmesiyle bölge büyüyüp gelişmekte. Başta Ahmet Noyan ve arkadaşlarının çalışmaları ile bu güzelliklerin yaratılmış olması ülkemiz adına güven verici gelişmelerdir. Böyle güzel bir sağlık merkezinin burada yeni yaşamlarına adım atan yabancı misafirlerimizin acil sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek olması beni de ayrıca mutlu etmiştir. Genç doktorlarımızı bu girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

LBMC Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Dr. Alptekin Özkoç, İskele bölgesi artan nüfusuyla gelişen bir bölge. Arkadaşlar ile yaptığımız sohbetlerde bu bölgede özel bir sağlık kurumuna olan ihtiyacı tespit ettik, daha sonra Noyanlar grubunun verdiği büyük destekle bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza başladık. Bugün burada sizlerle bu tesisin açılışını yaparak bu hayalimizi de gerçekleştirmiş olacağız, diye konuştu.

Long Beach Medical Center’in yalnızca İskele’nin değil bölgenin de en büyük yatırımlarından biri olduğunu belirten Dr. Alptekin Özkoç törende yaptığı konuşmada şunları söylerdi:

İskele ve Bölgesinin Sağlık Üssü olacak.

Bünyesinde bulunduracağı alanında uzman doktorlar, profesyonel deneyime sahip personeli ile İskele bölgesindeki hasta ve danışanlarına en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen bir sağlık kurumu olarak hizmet vereceğiz.

LBMC (Long Beach Medical Center) ilk etapta 7/24 Acil Servis ve Ambulans hizmeti vererek, hasta takibini müşahade odalarında yapacak.

Dokuz poliklinik odası ve bir diş ünitesinin yer alan kurumumuzda birçok uzmanlık dallarının poliklinik hizmetleri de verilecek.

Bu dallar; Ağız ve Diş Sağlığı, Beslenme ve Diyetetik, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Deri Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerahisi, Medikal Estetik, Nöroloji, Odyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Estetik Cerrahi, Psikoloji, Radyoloji / Girişimsel Radyoloji, Üroloji olarak sayabilirim.

Ayrıca LBMC (Long Beach Medical Center) çatısı altında yer alacak tam donanımlı, yüksek teknolojiye sahip görüntüleme merkezi ve laboratuvar bölümü ile 7/24 görüntüleme ve sonuç hizmeti sunacağız, dedi

“LBMC Sağlıkta Dönüşümün Yeni Yüzü “

LBMC sadece İskelelilere değil çevre bölgelere ve adamızın yeni sakinlerine de hizmet vereceğini hatırlatan Dr. Alptekin Özkoç şunları söyledi: Son teknoloji modern tıbbi cihazlarla donatılmış LBMC hastalarımız arzuladıkları son teknoloji cihazlar ile tedavilerini olacaklar. Modern tıpta tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan laboratuvar testleri; LBMC laboratuvarında, son teknoloji cihazlar ve deneyimli teknisyenler ile mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak bir yapıya sahip. Son teknoloji cihazlar ve yeterli alt yapı donanımına sahip olduğumuz görüntüleme merkezimiz de hastalarımızın hizmetinde olacak. Çok dilli hizmet! hedefiyle çıktığımız bu yolda merkezimizi ziyaret edecek tüm hasta ve danışanlar kendi dilinde hizmet alabilecek, merkez 7/24 Ambulans ve Acil hizmeti ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.”dedi.

Long Beach Medical Center, hizmet vereceği topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluklarını da yerine getirme gayesiyle kurum içindeki duvarlarını sanatçılara açtı ve serinin ilk sergisinde LBMC sanatçı Erman Karagöz’ün eserlerine ev sahipliği yapacak.