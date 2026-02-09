Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ imzasıyla yapılan basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlamasından kısa bir süre sonra, BM Genel Sekreteri tarafından gönderilen tebrik mektubuna yanıt verdiği hatırlatıldı. Söz konusu yanıtta, Cumhurbaşkanımızın, ilerleyen dönemde Genel Sekreterden bir randevu talebinde bulunacağını da ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs sorunu çerçevesinde yaşanan ve kamuoyunun yakından takip ettiği yoğun gündem nedeniyle randevu talebinin 2 Şubat 2026 tarihinde iletildiği, BM Genel Sekreteri’nin ise bu talebe ivedilikle yanıt vererek görüşmenin 11 Şubat’ta yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanımızın söz konusu görüşmede, daha önce kamuoyuyla paylaşılan çerçeve doğrultusunda, Kıbrıs meselesine ilişkin görüş ve beklentilerini BM Genel Sekreteri ile paylaşacağı ifade edildi.