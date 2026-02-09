Kalkanlı’da Laden Sokak üzerinde bir araç içerisinden yol kenarına atılan yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde polis tarafından tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı olarak tutuklanan U.Q. (E-33)’nin Güzelyurt’taki ikametgahında arama yapıldı.

Yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan foil kağıdı, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 7 adet sigara izmariti, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen 7 adet folyo kağıdı, 2 adet sigara sarma kağıdı ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar tütün ele geçirilerek emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Z.İ.M. (K-21), T.H.A. (E-21) ve A.A. (E-22), 08.02.2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.