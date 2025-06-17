Tatar ve Gül, kabuldeki açıklamalarında Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet olduğu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi ve varlığını dünyaya kabul ettirmesi için yürütülen siyasete işaret etti.

Gül

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de yer aldığı kabulde ilk sözü alan Abdullah Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 10 yıldan sonra ilk kez geldiğini, ülkede büyük değişiklikler gözlemlediğini, özellikle Ercan Havaalanı’nı çok beğendiğini ve havaalanındaki yoğunluğu da memnuniyetle izlediğini belirtti.

Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu anımsatan, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, egemenlik, hürriyet ve geleceğinin garantisinin Türkiye olduğunu vurgulayan Gül, Kıbrıs konusunda en fazla mesai yapan devlet adamlarından biri olduğunu da ifade etti.

Abdullah Gül, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayaklarının üzerinde durduğunu, yükseldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

Kıbrıs’ta iki gerçek olduğunu, bunları görmeden adada bir çözüm üretilemeyeceğini belirten Gül, “Ümit ederim ki dünya kamuoyu bu gerçeği bir gün görecek ve KKTC’yi tanıyacak” dedi.

Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak güçlenmesi, birlik, beraberlik içinde varlığını dünyaya kabul ettirmesi için üzerine düşeni yaptığını, yapmaya devam ettiğini kaydeden Abdullah Gül, bugün yapılanları da takdirle izlediğini belirtti.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tatar aracılığıyla Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarını ilettiğini de kaydederek, ülkede olmaktan duyduğu memnuniyeti yineledi.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük hizmetleri geçen Abdullah Gül’ü ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birçok uluslararası platformda da bir araya geldiği Abdullah Gül’ün Kıbrıs Türk halkının hakkını koruduğunu gördüğünü belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Ülkedeki sektörel gelişmelere değinerek Mayıs ayında Teknofest’in 225 bin kişinin katılımıyla KKTC’de gerçekleştiğini anımsatan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilişim adası haline getirilmesi hedefine işaret etti.

Rumların her alanda Kıbrıs Türk halkını kısıtlamaya çalıştığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir yolunu bulup başarılarımızı gölgede bırakmak istiyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sağduyuyla daha güçlü şekilde geleceğe taşımak durumdayız. İrademiz bu yöndedir” dedi.

Stratejik değeri artan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli ve kritik bölge Doğu Akdeniz’de kökleşmesi, kurumsallaşması için çalışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgedeki sıcak gelişmelere de işaret etti.

Tatar, 50 yıldır Kıbrıs’ta barış, istikrar ve huzur olduğunu belirterek, yakın coğrafyada da aklıselimin galip gelmesini diledi.

Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı halk var, iki ayrı devlet ve demokrasi var. Rumlar ne ders edesin bu gerçektir. İnşallah Kıbrıs’taki siyaset de buna göre gelişecek” dedi.

Abdullah Gül’ün KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olmasında emeği olduğunu söyleyen Tatar, yine Kıbrıs Türk halkına engel olunmaya çalışıldığını ama bunun başarılamadığını söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye gelen suya da değinen, 2015’ten beri Türkiye’den ülkeye 75 milyon metreküp su geldiğini anımsatan Tatar, bunun Kıbrıs için büyük bir zenginlik olduğunu, çekilen ve tuzlanan suların da bu sürede yükseldiğini ifade etti.

Küresel ısınmayla birlikte yağışların azaldığını, kuraklığın arttığını ifade eden Tatar, Güney Kıbrıs’ın su konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını da belirterek, “Asrın projesi bizler için çok büyük ve değerli” dedi.