Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklaması şöyle:

ABD’nin, İsrail’in İran’daki nükleer tesisleri vurması bir kez daha ne kadar adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı açıkça göstermiştir.

“Benim olabilir ama senin olamaz” diyen kibirli bakış açısı ve “benim hakkım, senin değil” anlayışı dünyayı üçüncü dünya savaşının eşiğine getirmiştir. Beklentimiz bir an önce diplomasinin devreye girmesidir.

Güçlünün haklı olduğu, hiçbir Batılı ya da Müslüman ülkenin kınamanın ötesine geçmediği bir dünyada yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bunu en acı şekilde Gazze’de Filistinlilerin yaşadıklarıyla görüyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı olarak, güney komşumuzun da İsrail’den farklı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bizi bu adada azınlık olarak gören, eşit kabul etmeyen ve ilk fırsatta, tıpkı Gazze’deki Filistinliler gibi, kendi ana yurdumuzda yok etmeye çalışan acımasız bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Dünyanın adaletine bel bağlayıp kendimizi teslim edersek, hakkımızı değil, huzur ve mutluluk adı altında bize sürekli sunulan zehirli elmayı kabul etmiş oluruz. Oysa biz, Kıbrıs Türk Halkı olarak, başkalarının yazdığı senaryolara mahkum değiliz. Kendi irademiz, birliğimiz ve kararlılığımızla yolumuza devam edeceğiz. Gerçek huzur ve güven, ancak kendi irademize ve haklarımıza sahip çıktığımızda mümkün olacaktır. Geleceğimizi başkalarının tasarımlarıyla değil, kendi ellerimizle ve ortak irademizle şekillendireceğiz.