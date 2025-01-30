Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen gösterim öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK) öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin anısını yaşatmak adına yapılan filmin taşıdığı anlam ve öneme vurgu yaptı.

KKTC’de şampiyon olup Adıyaman’daki turnuvaya katılan GTMK voleybolcularının devletini temsilen orada bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvada şampiyon olacağına inandığı Şampiyon Melekler’in, deprem şehidi olduklarını ifade etti.

Depremde yaşamını yitiren Şampiyon Melekler ve KKTC vatandaşları da dâhil olmak üzere, 50 bini aşkın insanın acısının hâlâ taze olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, geçen günlerde Bolu’da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin acısını da paylaştığını kaydetti.

“Şampiyon Melekler’i unutmadık, unutmayacağız.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılı öncesindeki mücadele yıllarında olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün tek yürek olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerlerini depremde yitirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan felakette kızını kaybeden Ruşen Karakaya başkanlığında, yaşamını yitirenlerin ailelerinin de yer aldığı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin, olası doğal afet ve benzer durumlarda canların yitirilmemesi için mücadele verdiğini söyledi.

“Şampiyon Melekler’e sözümüz var, İsias ortak davamızdır, takipçisiyiz.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekler’in ailelerini gösterdikleri sabır ve mücadeleleri nedeniyle tebrik etti.

Masal filmini hazırlayan yapımcı, yönetmen ve ekibine de duyarlılığından dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, başta Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar olmak üzere gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.