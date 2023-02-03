Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBKK) Tümgeneral Sezai Öztürk ve 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ile birlikte Çamlıbel’deki KTBK 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret ederek yapılan eğitimleri yerinde inceledi ve personel ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nın geçmişinden ve başarılarından çok etkilendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974'te de Kıbrıs Türkü'nün barış ve özgürlük içerisinde yaşamasında çok önemli rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının o günden beri barış ve huzur içerisinde yaşadığını, bağımsız ve özgür bir cumhuriyete sahip olduğunu ifade ederek, “Yapmış olduğunuz eğitimleri ve çalışmaları bizzat yerinde izledim. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, KKTC'nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaya hazır olduğunu bilmek mutluluk verici. Bugün sizinle aynı eğitim alanında bulunmaktan dolayı memnunum, hepinize başarılar dilerim” dedi.