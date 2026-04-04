Daireden verilen bilgiye göre, 4-10 Nisan tarihleri arasında bölgenin, genellikle alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalması bekleniyor.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava; bugün ve yarın, parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu, Salı parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19– 22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.