Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını ifade ederek, KKTC’nin geleceği ve Kıbrıs konusunun Türkiye’de siyaset üstü olduğunu vurguladı. KKTC’nin geleceğinin dayanışma ve güçlü birliktelik olduğuna işaret eden Şimşek, “Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Cumhurbaşkanlığı ile konuk heyette yer alan diğer yetkililer de hazır bulundu.

-Şimşek: “Ekonomide küresel meydan okumalara karşı KKTC ve TC’nin duruşunu ortaya koyacağız”

“Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” başlıklı konferans vermek üzere KKTC’ye gelen Şimşek, KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, yeni Cumhurbaşkanlığının, KKTC’ye yakışır bir kompleks olduğunu belirtti ve “hayırlı olsun” dedi.

KKTC’ye günübirlik yoğun bir ziyarette bulunduklarını ifade eden Şimşek, ekonomide küresel meydan okumalara karşı KKTC ve TC’nin duruşunu ortaya koyacakları bir konferans vereceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanı iken birlikte yaptıkları çalışmaları da anımsatan Şimşek, Tatar’ın reformcu bir kişi olduğunu, geleceğe yönelik yatırımların, reformların cesaret istediğini ve Tatar’ın bu konuda her zaman kararlı adımlar attığını söyledi.

Şimşek, Türkiye olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını ifade ederek, KKTC’nin geleceği ve Kıbrıs konusunun Türkiye’de siyaset üstü olduğunu, KKTC’nin geleceğinin dayanışma ve güçlü birliktelik olduğunu vurguladı.

Şimşek, “Hep birlikte çok daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz” dedi.

-Tatar: “Zor dönemlerden geçtik ve zoru başardık”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Şimşek’in New York’ta düzenlediği bir konferansı takip ettiğini, küresel anlamda dünya piyasalarında önemli görevlerde yer aldığını ve iyi ilişkiler yürüttüğünü ifade etti.

Şimşek ile Maliye Bakanlığı görevi yürüttüğü dönemde birlikte çalışma fırsatı bulduklarını ifade eden Tatar, zor dönemlerden geçtiklerini ve zoru başardıklarını kaydetti.

Şimşek’in şimdi de zor bir dönemde önemli bir görev yürüttüğünü, ekonomiye yön verdiğini beliren Tatar, yılların birikimi ile ekonomi ve maliyeye yaptığı katlılardan gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin çok daha güçlü bir konuma geleceğine inanç belirten Tatar, Türkiye’nin yeni yüzyılda KKTC’ye de etkisinin olacağını belirtti.

KKTC olarak çok büyük sıkıntıları olduğunu ama mücahit bir halk olarak Türkiye’nin de desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Tatar, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelere de değindi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşmede, mal mülk konusundaki sıkıntıları anlattığını dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta barışın huzurun devamı için BM’nin bu konuda ağırlığını koymasını ve terör olan bu girişmeleri durdurmasını istediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile de bu süreci birlikte yürüteceklerini belirten Tatar, Şimşek’e ziyaretten dolayı teşekkür etti.