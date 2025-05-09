Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Hülya Avşar Cup için adaya gelen sanatçı Hülya Avşar’ı kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, değerli sanatçı Hülya Avşar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sporun önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tenis sporunun bir ekip, özveri ve disiplin işi olduğunu ifade etti ve ailelerin erken yaşta çocuklarını tenise teşvik etmelerinin önemine vurgu yaptı. Spora, gençliğe ve geleceğimize sürekli olarak yatırım yapmamız gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlenen bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etti ve sanatçı Hülya Avşar’a da gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.