Fırın, mutfak ve arazi yangını... Fırın, mutfak ve arazi yangını...

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 

Kabulde, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar da hazır bulunarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a eğitim alanında  devam ettikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğitimle ilgili  atılan adımların önemine değinerek,bu alanda yürütülen verimli çalışmaların ülkeye yapılan yatırımlar olduğuna dikkat çekti. Akademik bağların yanı sıra diplomatik işbirliğinin artmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun artarak gelişmesi için destek vermeye devam edeceğini belirtti.