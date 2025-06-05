Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Kabulde, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar da hazır bulunarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a eğitim alanında devam ettikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğitimle ilgili atılan adımların önemine değinerek,bu alanda yürütülen verimli çalışmaların ülkeye yapılan yatırımlar olduğuna dikkat çekti. Akademik bağların yanı sıra diplomatik işbirliğinin artmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun artarak gelişmesi için destek vermeye devam edeceğini belirtti.