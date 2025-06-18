Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk – Yunan Formu’nu kabul ederek görüştü.



Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar’ın yer aldığı çoğunluğunu akademisyen ve diplomatların oluşturduğu Türk-Yunan Formunundaki toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusu, Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki Devletli duruşunun nedenleri, işbirliği inisiyatifler hakkında bilgi vererek, bölgesel gelişmeleri aktardı ve Türk-Yunan Formu üyelerine Kıbrıs Türk tarafının genel vizyonunu anlattı.