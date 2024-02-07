Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde iki cumhurbaşkanının yaptığı telefon görüşmesinde, depremde hayatını kaybedenler için duyulan üzüntü ifade edildi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Şampiyon Meleklerin de bulunduğu KKTC vatandaşının 6 Şubat depreminde hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü yineleyerek depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bugün deprem şehitleri için KKTC’de düzenlenen anma törenleri hakkında bilgi vererek, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, depremde hayatını kaybedenleri her zaman kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.

İki cumhurbaşkanı, telefon görüşmelerinde, İslam dünyasında bu gece idrak edilen Miraç Kandili’ni de kutladı ve bu gecenin Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olmasını da diledi