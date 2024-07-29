Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımını, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına kınadı. Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın Gazze politikasına da destek belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her koşulda mazlumların yanında, zalimlerin karşısında yer aldığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Türkiye’nin İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırım harekatına dönüşen saldırıları karşısında izlediği tutumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gururla izlenmekte olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede ayrıca , Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı bir kitap yayınlanması dolayısıyla da Erdoğan’a teşekkür etti.