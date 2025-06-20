Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı paylaşım şöyle:

“Her zaman bir ve beraber olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarımıza devam ediyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde bir araya geldik.

İktisadi ve mali işbirliği protokolü çerçevesinde, devam eden projeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek stratejik yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Nazik ev sahiplikleri için Sayın Tatar’a teşekkür ediyorum.”