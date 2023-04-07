Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantı 13 spor federasyonu başkan ve temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; Atıcılık Federasyonu, Güreş Federasyonu, Avcılık Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Herkes İçin Spor Federasyonu, Binicilik Federasyonu, Kickboks Federasyonu, Boks Federasyonu, Taekwondo Federasyonu, Tenis Federasyonu, Futbol Tenisi Federasyonu, Üniversite Sporları Federasyonu, Yelken Motor ve Kürek Federasyonu başkan ve temsilcileri katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, sporun ve gençlerin önünün açılmasıyla spor federasyonlarının yaşadığı sorunların aşılması için her zaman olduğu gibi tüm gayretiyle destek olacağını belirtti.

Sorunların aşılabilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerek uluslararası, gerekse Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki spor etkinliklerine katılabilmenin, KKTC’nin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında uygulanan ambargoların kaldırılmasına yönelik çalışmalar konusunda spor federasyonları başkanlarının çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek, federasyon başkanı ve temsilcilerinin dile getirdiği spor alanında yaşanan sorunları dinleyerek, bu süreçle ilgili çalışmaların başlatılacağını dile getirdi.

Spor alanındaki tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte toplantıların süreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıya katılan spor federasyonu başkan ve temsilcilerine teşekkür etti.

Toplantıda söz alan spor federasyonu başkan ve temsilcileri de, bu toplantıyı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sunarken; dışa açılım, yapılması gerekenler ve düşüncelerinin önemsenmesinin, spor açısından çok önemli olduğunu belirtti.