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Anadolu Ajansı verilerine göre oyların yüzde %61.3'ü sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor. Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti

110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim leri için Türkiye genelinde oy verme işlemi son buldu. Yüksek Seçim Kurulu 18.30 itibariyle yayın yasağını kaldırdı.

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