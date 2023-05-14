Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi son buldu. Yüksek Seçim Kurulu 18.30 itibariyle yayın yasağını kaldırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor. Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı verilerine göre oyların yüzde % 92.00'si sayıldı.



İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum:

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde %49.76

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %44.48

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde %5.3

Muharrem İnce yüzde %0.46