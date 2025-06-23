Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kendisinin talebi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yeni Cumhurbaşkanlığı binası, Cumhuriyet Meclisi ve doğal parktan oluşan Cumhuriyet Yerleşkesinin yapıldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremden dolayı yerleşkedeki çalışmaların durduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 yıl kayıptan dolayı olağanüstü çaba gösterilerek, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Mecisi Yerleşkesi’nin 3 Mayıs’ta açıldığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, parkla ilgili çalışmaların ise sürdüğünü vurguladı.

Çalışmalar sırasında 1450’den fazla kişinin görev yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve parkın bulunduğu yerleşkenin yaklaşık 500 dönüm olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 400 dönüm arazi üzerinde yapımı süren doğal parkla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar parkla ilgili şunları kaydetti: “Çorak bir araziye 15-16 bin fidan dikilecek. Parkta; kütüphane, 1090 kişilik amfi tiyatro, cami, tenis kortu, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, kafeler, büfeler, restoranlar, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alacak.”

Halkın evi olan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi içindeki konferans salonlarının kullanımı için büyük talep geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, park içerisindeki alanlarında; spor, kültür, sanat ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapılacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez bu çapta büyük bir yeşil alan kazandırılacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yaklaşık 20 bin ağacın bulunacağı parkın, Lefkoşa’nın havasını temizleyeceğini ve hava almasını sağlayacağını vurguladı.

Parkta bulunan otoparkların üzerinin güneş enerjisi panelleri ile kapatılacağını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, parkın kendi enerjisini üreteceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, Lefkoşa ve bölge halkına hizmet verilecek ve Mete Han Sınır Kapısı’nda otopark hizmeti de sunulacak parkla ilgili Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliği içinde hareket edileceğini söyledi.

-Çağakan

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan da konuşmasında, dünya standartlarında kentlerde kişi başına ortalama en az 9 metrekare yeşil alanın öngörüldüğünü belirterek, ülkede bu rakamın dünya standartlarının altında olduğunu ancak doğal parkın hizmete girmesiyle birlikte dünya standartlarına gelineceğine dikkat çekti.

Peyzaj için ülkeye getirilen fidanların iklime adapte olması için 1 yıl Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bekletildiğini ifade eden Çağakan, parkta 20 bin ağacın yer alacağını, bu ağaçların içerisinde Kıbrıs’ın iklimine uygun yerel ağaçların da bulunacağını kaydetti.