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Gerçekleşecek olan müsabakaya Milas kaymakamı , Belediye başkanı , Ticaret odası başkanı , Gaziler Derneği başkanı ve Milas Masterler futbol takımı, Batmazoğlu Futbol Masterlar Spor Kulübü'nün daveti üzerine 15 kasım günü KKTC'ye gelecek 18 kasım günü adadan ayrılacak.

Galatasaray'dan dirseği çıkan Muslera'nın durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray'dan dirseği çıkan Muslera'nın durumuyla ilgili açıklama

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan karşılamada açılış töreni saat 15.30'da yapılacak ve maç saat 16.00'da başlayacak. Kupa töreni ise saat 17.30'da yapılacak. 15 Kasım Cumhuriyet bayramı şerefine yapılacak olan karşılaşma halka açık olacak.

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