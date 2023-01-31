CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.



Konuşmasına, ''Ayrışmayacağız inadına kucaklaşacağız, kavga etmeyeceğiz barışacağız." diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğini söyledi.

Sistem eleştirisi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi inşa edildiğinde 'Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz' dediler. Herkes gezmeye başladı. Erdoğan geldi oturdu. Tek adam rejiminin faturası hepimizin önünde duruyor. Bu rejim bizi mahvetti. Bu rejim Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Türkiye buradan çıkmak zorundadır.TL değer kaybettiğinde cari fazla vereceğiz diyorlardı. Cari açık 4 kat arttı. Tek adam rejiminin bütün teorileri çökmüş durumda." dedi.

''BEN KEMAL GELİYORUM''

Genel başkan sözlerine ''Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum.'' diyerek son verdi.