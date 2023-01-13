Kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın ailesi miras yüzünden gerildi. Cüneyt Arkın'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı.

Günaydın'ın haberine göre, Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnamede Beşiktaş Levent'teki gayrimenkul eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı.

Arkın, Levent'teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti.

BABASIYLA GÖRÜŞMÜYORDU

Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemişti.