Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik LTD. (Cypfruvex) ihracat kalitesindeki valensiya ürününü tonu 5 bin TL ve kalitesine göre üzeri fiyattan piyasa şartlarında alacağını duyurdu.

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Cypfruvex'ten yapılan açıklamada,  dalında  paketleme (ihracat) kalitesinde Valensiya ürünü alımına yarın itibarıyla başlanacağı belirtildi.

Açıklamada,  “Dalında paketleme  kalitesine göre alım  sözleşmesi  yapmak kaydıyla 5 bin TL/ton ve  kalitesine göre üzeri fiyattan oluşacak piyasa şartlarında  Valensiya ürün alımı yapılacaktır. Cypfruvex Ltd.’de değerlendirmek isteyen üreticiler şirketimize telefon veya şahsen müracaatları rica olunur” denildi.