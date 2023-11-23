Erzurum’un Oltu ilçesinde dağdan kopan dev kaya, evin balkonunu yerle bir etti.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Çengelli Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahalle muhtarı Bünyamin Yeşilyurt, beş çocuğu ve eşi ile evde uyudukları esnada büyük bir gürültü ile uyandı.

Deprem olduğunu sanan aile, balkonda büyük bir kaya parçası gördü.

Kayanın sağanak yağış sonrası dağdan koparak yuvarlandığı belirtildi.

Bünyamin Yeşilyurt “Dün gece 02.30 sularıydı, korkunç bir gürültü ile uyandık. Uyandığımızda deprem oluyor sandık. Çocuklarımı hemen uyandırarak kapıya koştuk. Kapı önünde yamaçtan kopup evimize gelen kayayı gördük. Bu kaya balkonumuza çarparak durdu, mahallemizde de aynı sıkıntıları çeken vatandaşlarımız mevcut." dedi.

Bütün evlerde benzer bir tehlikenin olduğunu söyleyen aile önlem alınmasını istiyor.