11.01.2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 11-12 km’leri arasında, Suat GÜNDÜZ (E-60), yönetimindeki TRK 921 plakalı elma yüklü tır araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp yaklaşık 20 metrelik derinliğe yuvarlanmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Kıbrıslı Türkler neye göre oy veriyor?

Kıbrıslı Türkler neye göre oy veriyor?

Kaza yla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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