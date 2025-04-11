Fenomen ve influencer Danla Bilic, eski erkek arkadaşı Berk Çetin’in kendisine yönelik sistematik bir şekilde şiddet, taciz ve tehditte bulunduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Bilic, yaşadıklarının sadece bireysel değil, aynı zamanda kamu güvenliğini ilgilendiren bir boyut taşıdığını ifade etti.

Uzaklaştırma kararına rağmen taciz sürdü

Danla Bilic, ocak ayında sona eren ilişkisinin ardından eski sevgilisi Berk Çetin'in ısrarlı takibine, fiziksel saldırılarına ve tehditlerine maruz kaldığını belirtti. Çetin’in güvenliği aşarak evine izinsiz girdiğini, kendisini takip ettiğini ve kapısını zorladığını açıklayan Bilic, yaşadığı sitenin içine kurye kılığında girildiğini, şoförüne saldırıldığını ve tehdit mesajları aldığını dile getirdi. Uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen bu eylemlerin 5 kez tekrarlandığını ifade etti.

Güvenlik kameraları önünde darp

Bilic, son olarak 11 Nisan 2025 tarihinde, üyesi olduğu spor kulübünün restoranında Berk Çetin tarafından yumruklanarak darp edildiğini, olayın güvenlik kameralarınca net bir şekilde kayda alındığını belirtti. Olay sonrası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden darp raporu alan Bilic, tekrar Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvuruda bulundu.

Hukuki süreç başlatıldı

Danla Bilic, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak daha ciddi önlemlerin alınmasını talep ettiğini ve hukuki sürecin etkin biçimde ilerlemesini beklediğini vurguladı.