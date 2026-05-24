DAÜ'den verilen bilgiye göre, 26 okuldan 142 öğrencinin katılımıyla bireysel ve ekip kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada, Türk Maarif Koleji genel sıralamada birinciliği elde ederken, bireysel kategoride Dila Karacamert birinci oldu.

6 Şubat depreminde yaşamını yitiren Ali Karasel’in kız kardeşi Nedime Karasel, 4. Ali Karasel Ortaokullar Arası Matematik Yarışması kapsamında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da görevini yaparken hayatını kaybeden ağabeyinin adının eğitim ve bilimle anılmasının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Öğretmenliğin onun için yalnızca bir meslek değil, bir çocuğun hayatına dokunmanın en değerli yolu olduğunu vurgulayan Karasel, matematiğin de sabrı, mantığı, çözüm üretmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten önemli bir alan olduğunu belirtti.

Yarışmanın, Ali Karasel’in adını gençlerin öğrenme heyecanı içinde yaşatmasının aileleri adına tarifsiz bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Karasel, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve emek verenlere teşekkür ederek, öğrencilere ise asıl başarının öğrenmeye devam etmek, düşünmekten vazgeçmemek ve kendine inanmak olduğunu hatırlattı.

DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suzan Cival Buranay da, merhum Ali Karasel’in matematik sevgisini öğrencilerine aşılamak için büyük emekler veren bir eğitimci olduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımın Matematik Bölümü’nün ülküsüyle örtüştüğünü belirten Buranay, yarışmanın üç yıl önce başlayan yolculuğunun giderek büyüdüğünü ve artan ilginin bu anlamlı hedefin her geçen yıl daha da güçlenerek vücut bulduğunu gösterdiğini vurguladı.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi adına konuşan Dekan Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da, merhum Ali Karasel’in en büyük hayalinin matematiği sevdirmek olduğunu vurguladı. Bu hayalin, Fakülte bünyesinde yer alan Matematik Bölümü’nün kuruluş vizyonu ile örtüştüğünü belirten Özarslan, matematiği genç nesillere sevdirme amacı ile Ali Karasel’in adını yaşatma hedefinin birleşmesi sonucunda söz konusu yarışmanın ortaya çıktığını ifade etti.

Her geçen yıl artan katılımın, bu anlamlı amacın toplumda karşılık bulduğunu gösterdiğini vurgulayan Özarslan, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek sözlerini tamamladı.

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ise yaptığı konuşmada, etkinliğin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin katkılarıyla düzenlenmesinin anlamına dikkat çekerek matematik sevgisini gençlere aşılamanın ve matematiğin önemini vurgulamanın büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Matematiğin evrenin düzenini anlamada temel bir rol oynadığını belirten Karatepe, öğrencilerin ana dillerini iyi öğrenmeleri, en az bir yabancı dile hâkim olmaları ve özellikle matematiği güçlü bir şekilde öğrenmelerinin hem akademik hem de günlük yaşamda önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

-Ödül alanlar

Bireysel kategoride Türk Maarif Koleji öğrencisi Serdar Reşat Kuruç ikinci, TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencisi Nida Korkmaz üçüncü, Necat British College Nicosia öğrencisi İrfan Vedat Kaner dördüncü ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Eren Küçüközdemir beşinci sırada yer aldı. Ayrıca bireysel kategoride 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Ela Eryılmaz ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencisi Cavidan Gültekin’e Ali Karasel Özel Ödülü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Çağan Karay’a Osman Çetintaş Özel Ödülü, Türk Maarif Koleji öğrencisi Eril Şehitcan’a Şampiyon Melekler Özel Ödülü, Hala Sultan İmam Hatip Koleji öğrencisi Hüseyin Asım Yıldız’a ise Matematik Bölümü Özel Ödülü verildi.

Ekip yarışmasında Türk Maarif Koleji, Matematik Öğretmenleri Seral Yükseler ve Canan Hazar yönetiminde öğrenciler Dila Karacamert, Serdar Reşat Kuruç ve Eril Şehitcan’dan oluşan kadrosuyla birinciliği elde etti. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Matematik Öğretmenleri Cemaliye Akartuna Güneralp ve Akile Biçentürk Tütengil yönetiminde öğrenciler Eren Küçüközdemir, Ela Eryılmaz ve Çağan Karay’dan oluşan ekibiyle ikinci olurken, Necat British College Nicosia üçüncülüğü elde etti. Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu dördüncü, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ise beşinci sırada yer aldı.

Ekip kategorisinde İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Ali Karasel Özel Ödülü’ne, Necat British College Kyrenia Ali Karasel Özel Ödülü’ne ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji Ali Karasel Özel Ödülü’ne layık görülürken; Gazimağusa Türk Maarif Koleji Osman Çetintaş Özel Ödülü’nü, Levent College Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ise Matematik Bölümü Özel Ödülü’nü aldı.

Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, okullara plaketleri ve katılım belgeleri DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suzan Cival Buranay, Matematik Bölümü öğretim üyeleri ile Ali Karasel’in ailesi, Osman Çetintaş’ın ailesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği temsilcileri tarafından takdim edildi.

Törende ayrıca Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suzan Cival Buranay tarafından, yarışmaya katkılarından dolayı Karasel ailesine teşekkür plaketi sunuldu.