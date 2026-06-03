DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre sınav, 6 Haziran Cumartesi günü, 10.30-13.00 saatleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa, Ankara, İstanbul ve Mersin’de eş zamanlı olarak yapılacak.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili açıklamasında, üniversite olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

“DAÜ olarak nitelikli eğitimi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve başarılı öğrencileri teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Giriş ve Burs Sınavı ile öğrencilerimize önemli fırsatlar sunarken, onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” diyen Kılıç, sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

-Burs olanakları

Sınav kapsamında başarılı adaylara öğrenim ücretinde yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 oranlarında burs imkânı sunulacak.

Burslar yalnızca öğrenim ücretini kapsayacak şekilde, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi boyunca geçerli olacak. İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlarda bu süreye en fazla bir yıl hazırlık süresi de dahil edilecek.

Ayrıca GCE A/AS Level sonuçlarıyla başvuran KKTC uyruklu öğrencilere, belirlenen kontenjanlar dahilinde başarı kriterlerine göre, aynı oranlarda burs verilecek. KKTC lise birincilerine ise yüzde 100 öğrenim ücreti bursu uygulanacak.

Başarı bursları, program bazında en yüksek akademik performansı gösteren öğrencilere verilirken, başarılı sporculara sağlanan burslar ise üniversiteyi temsil eden veya milli sporcu niteliği taşıyan öğrencileri kapsayacak. Engelli öğrenci bursları ve şehit veya malul gazi çocuklarına yönelik yüzde 100 öğrenim ücreti bursları da sosyal destek kapsamında sunulacak.

Personel, mezun, kardeş ve aile indirimleri ile de üniversite kendi mensuplarına ve yakınlarına farklı oranlarda öğrenim ücreti avantajları sağlayacak. Ayrıca erken ödeme indirimi uygulaması da yapılacak. Öğrenciler belirlenen tarihler içinde öğrenim ücretlerini peşin ödemeleri halinde ek indirim avantajından yararlanabilecek.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı hakkında detaylı bilgi almak ve online başvuru yapmak için +90 392 630 11 11 ve +90 533 820 10 40 numaralı telefonları aranabilecek veya www.emu.edu.tr adresi ziyaret edebilecek.