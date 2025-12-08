DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları ve Satın Alma Grup Müdürü Serhat Gezgin tarafından imzalanan protokole göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile DAÜ arasında eğitim, kariyer gelişimi, araştırma ve inovasyon alanlarında iş birliği yapılacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı konuşmada protokolle öğrencilere iş ve staj imkanları sağlanacağını belirti ve protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları ve Satın Alma Grup Müdürü Serhat Sezgin ise konuşmasında üniversitelerle iş dünyasının işbirliğinin değişen dünya şartlarında oldukça önemli olduğunu söyledi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu ise iş birliği protokolünün öğrenciler açısından büyük avantaj sağladığını, protokolün öğrencilerin alanlarında tecrübe kazanmalarına, okurken uygulama yapma fırsatı yaratacağına ve iş imkanları doğuracağına inandığını söyledi.