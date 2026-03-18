Öztürkler 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Öztürkler “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.” dedi.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

Çanakkale, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna sergilediği eşsiz direnişin sembolüdür. Bu destan, yalnızca Anadolu’nun değil, Kıbrıs Türk halkının da gönlünde derin bir gurur ve ilham kaynağıdır. Çanakkale’de yazılan kahramanlık, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesine ışık tutmuş; Milli kimliğin ve özgürlük tutkusunun en güçlü örneklerinden biri olmuştur.

Kıbrıs Türkleri de tarih boyunca aynı ruhla, aynı inançla var olma mücadelesi vermiştir. Çanakkale’deki destanın bir benzeri Erenköy’de yaşanmış; gösterilen kahramanlık, Kıbrıs Türklerinin direnişine güç ve umut olmuştur.

Çanakkale’de düşmana karşı duran Mehmetçik ile Kıbrıs’ta varlığını koruyan Türk halkı aynı zincirin halkalarıdır. Her biri, vatan sevgisinin ve özgürlük tutkusunun canlı birer örneğidir.

18 Mart, şehitlerimizi anma günü olduğu kadar, bağımsızlık ruhunu yeniden hatırlama günüdür. Bu anlamlı gün vesilesiyle aziz şehitlerimizin hatırası, Atatürk ve silah arkadaşlarının mirası, Kıbrıs Türk halkının kalbinde daima yaşayacaktır”