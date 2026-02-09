Söz konusu iş birliği çerçevesinde, DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci, TEPAV tarafından yürütülen çalışmalara 6 aylık proje süresi boyunca akademik danışmanlık sağlayacak. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların, Kıbrıs anayasa hukuku alanında akademik bilgi üretimini desteklemesi ve kurumsal düzeyde bilimsel katkının artırılmasına hizmet etmesi amaçlanıyor. Danışmanlık faaliyeti, akademik çalışma standartları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

İlk Makale: “Kıbrıs Sorununa Anayasal Çerçeveden Bakmak: 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası”

Proje kapsamında yayımlanan ilk makale, “Kıbrıs Sorununa Anayasal Çerçeveden Bakmak: 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası” başlığını taşıyor. Anayasa hukuku literatüründe sınırlı biçimde ele alınmış olan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nı konu alan çalışma, Kıbrıs sorununun anayasal boyutlarını merkeze alarak kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Makale kapsamında, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın ortaya çıkış süreci, iki toplumlu devlet yapısının anayasal temelleri ve bu yapının siyasal sistem üzerindeki etkileri anayasa hukuku perspektifinden ele alınıyor. Çalışmada, Kıbrıs sorununun yalnızca siyasal değil, aynı zamanda hukuki ve anayasal boyutlarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Yayımlanan bu ilk politika notunun, proje kapsamında ilerleyen dönemde yayımlanması planlanan diğer akademik çalışmalar için teorik ve kavramsal bir zemin oluşturması hedefleniyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada Kıbrıs anayasa hukuku gibi tarihsel ve güncel boyutları bulunan bir alanda yürütülen bu tür çalışmaların, akademik bilgi üretiminin yanı sıra kamuoyunda hukuki farkındalığın gelişmesine de katkı sağladığını belirterek, projede emeği geçen akademisyenleri ve TEPAV yetkililerini tebrik etti.