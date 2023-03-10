DAÜ Çalışanları Kooperatifi Ltd. (DAÜ-KOOP), DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Personel Sendikası (DAÜ-PERSEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), DAÜ Çalışanları Yardımlaşma Derneği (DAÜ-DER) ile DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği’nin (DAÜ-MEZDER) depremden etkilenen DAÜ öğrencileri için yardımları devam ediyor.

Bu bağlamda DAÜ-KOOP Ltd. ve DAÜ-MEZDER Başkanı Derviş Ekşici tarafından yapılan açıklamada, DAÜ’de örgütlü altı sivil toplum kuruluşunun depremin olduğu ilk günlerden itibaren birlikte hareket ederek yardım konusunda fikirler ürettiklerini ve uygulamaya başladıklarını aktardı. Ekşici açıklamasında “İlk etapta depremden etkilenen öğrencilerimiz için 570.000 TL’lik kaynak yaratılmıştır. Bu kaynakla depremzede olduğunu ibraz eden öğrencilerimize alışveriş çeki dağıtmaya başlamış bulunmaktayız. Bunun dışında da depremzede öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına yönelik katkılarımız ileriki günlerde de devam edecektir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diler, tüm Türkiye, KKTC ve Suriye ve halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.” şeklinde konuştu.