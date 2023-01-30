Demet Akalın siyah elbisesine gelen yorumlara verdiği yanıtlarla gündemdeydi. Bir takipçisinin "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry." yanıtını veren Akalın şoke etti.

Demet Akalın, son olarak 2. Sayfa'ya bağlanarak dekolteden uzak elbisesine yapılan yorumlara yanıt verdi:

"Yaşım 50 artık transparan giyinmem" diyen Akalın şunları söyledi:

"Bazı şeylerin dozu kaçtı. Hangimiz daha çok açalım yarışı başladı. Geçen sene korkunçtu. Amerika’da bile bu kadar özgürlük yok. Bizim ülkemizden daha özgür bir ülke yok."