İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, BRT’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstatistik Kurumu’nun ülkenin en değerli kuruluşlarından biri olduğuna işaret eden Demir, zaman zaman yanlış eleştirilerin kurum çalışanlarını üzdüğünü söyledi.

“İSTATİSTİK KURUMU ÜZERİNDEN HÜKÜMET ELEŞTİRİSİ DOĞRU DEĞİLDİR”

İrfan Tansel Demir, “İstatistik Kurumu verileri tamamen bilimsel gerçekler ve şeffaflık ilkesi ile hazırlanmaktadır. Son zamanlarda yapılan bazı ilişkilere gerçekten üzülüyoruz üzerinden İstatistik Kurumu üzerinden hükümet eleştirisi doğru değildir. İstatistik Kurumu siyasi bir makam değildir. Her türlü veri web sayfamızda yayınlanmaktadır, isteyen ve kurumumuzdan temin edebilir” dedi.

Demir,” Enflasyon hesaplaması yönteminde son dört yıl değil 2015’ten itibaren incelenmeli. O zaman her şey çok daha net anlaşılacaktır” diye ekledi.

“ÜLKEDE NÜFUS SAYIMI GEREKLİLİĞİ AÇIK, SAYIM YAPMAK İÇİN HAZIRLIKLAR SON SAFHADA”

Nüfus sayımının ana gündem maddelerinden birisi olduğuna işaret eden Demir, gelinen noktada ülkede bir nüfus sayımı gerekliliğinin açık olduğunu, yakın zamanda bir nüfus sayımı yapmak için hazırlıkların son safhaya geldiğini söyledi.

Demir, “Nüfus sayımını insanları evlerine kapatmak yerine adrese kayıtlı sistemli yapacağız. Gerekli yasal hazırlıklarımız devam ediyor. Eksik yasalarımız tamamlanacak konuyla ilgili en önemli görevlerden biri de belediyelerin. Her belediyelerimiz adres kayıt sistemini güncellediği zaman 5-6 aylık süre içerisinde nüfusunuz belirlenecek” dedi.

Enflasyon hesaplamada sepet yönetiminin güncelleneceğini ifade eden Demir, “Enflasyon hesaplaması, sepet güncel değil diye doğru çıkmıyor demek doğru değil. Biz şu an 2015 sepetini kullanıyoruz ve şu bilinsin ki bu sepet kamu çalışanlarının lehine” şeklinde konuştu.