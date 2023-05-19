Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 18.05.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Demirhan’da Girne Dağ Yolu Çemberi üzerinde, S.Ç.(E-34)’nin kullanımındaki aracın polis tarafından şüpheli olarak görülmesi üzerine durdurularak, söz konusu araç içerisinde yapılan kontrolde; GKRY bölgesinden kanunsuz olarak ithal edilmiş 590 kilogram donmuş dana ciğeri, 302 kilogram donmuş kuzu kuyruk yağı ve 18 kilogram donmuş kuzu eti tespit edilmiş olup, araç ile birlikte emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.K.(E-46) ve M.W.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.