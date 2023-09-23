Güçlü sesi, sahne tarzı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Deniz Seki annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Yıllardır beynindeki rahatsızlık sebebi ile tedavi gören Güler Seki bu sabah hayata gözlerini kapadı.

Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Güler Seki, 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı, daha önce katıldığı bir programda ise annesinin kansere yakalandığını ve altı yıldır yatalak olduğunu söylemişti.52 yaşındaki şarkıcı, "Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem" ifadelerini kullanmıştı.