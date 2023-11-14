Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaat ustası olan Emin Ülker (38) (fotoğraftaki) takip ettiği eşi Özlem Ülker (38) ile arkadaşı Yusuf Cavlak'a (37), sokakta birlikte yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Cavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİ YAKININDA İNTİHAR ETTİ

Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker'in yakalanması için çalışma başlattı. Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 1333/1 Sokak'taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu. Ülker'in olayda kullandığı tüfeği çenesinin altına dayayarak intihar ettiği belirlendi.

Her iki olay yerinde yapılan inceleme sonrası Cavlak ve Ülker'in cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, Emin Ülker'in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Bu arada yapılan incelemede Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.