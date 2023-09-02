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Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı, yaşamını yitirenlerin arasında polis memurunun da olduğu öğrenildi.

Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'de memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

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Alınan bilgiye göre, kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki otobüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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