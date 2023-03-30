Midibüste bulunan ve ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Alman vatandaşı Dorothea Helene Keller, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza da, üzerine midibüsün devrilmesi sonucu hurda yığınına dönen otomobildeki sürücü Özdemir yaşamını yitirdi.

Denizli-Buldan kara yolu Tosunlar Mahallesi'nde, Denizli yönüne giden Mevlüt Demir idaresindeki 07 NDE 22 plakalı Alman turistleri taşıyan midibüs, karşı istikametten gelen Zümrüt Özdemir yönetimindeki 07 AHG 438 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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