TFF 3. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Alanya Kestelspor deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, mücadelenin ardından kente dönmek üzere yola çıkan Alanya Kestelspor'u taşıyan otobüs sabaha karşı 04:20 sularında Alanya'ya yakın bir noktada trafik kazası geçirdi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Alanya Kestelspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşanan kazada teknik direktör ve yardımcısı ile 13 futbolcunun yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, "Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

BAŞKAN LEVENT UĞUR: İKİ FUTBOLCUMUZUN DURUMU AĞIR

Kulüp Başkanı Levent Uğur kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Alanya’ya 2-3 kilometre kala kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. 15 kişi yaralandı. Futbolcularımızdan 2’sinin durumu ağır ve Antalya’ya gönderildi. Kaza biraz ağır oldu. Ama şükürler olsun can kaybımız yok. Hastanede oyuncuların, teknik heyetin, hocamızın tedavileri sürüyor. Alanya'ya girişte, yolun kaygan olmasından kaynaklanan bir trafik kazası oldu. Otobüsümüz maalesef Alanya girişinde bariyerlere çarptıktan sonra, karşıdaki duvara çarpıp, ondan sonra 100-150 metre sürüklenerek bir yere vurmuş. Oyuncuların içerisinden patlayan camlardan dışarı çıkanlar olmuş. Camın üzerinde sürüklenen olmuş, o camın ve asfaltın vermiş olduğu kesik yaralarına doktorlar müdahale ediyor."

FEDERASYONDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF'den kazayla ilgili yapılan açıklamada "Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.